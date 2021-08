Forte scossa di terremoto avvertita in Turchia e Grecia, epicentro in mare tra le isole del Dodecaneso [DATI e MAPPE]

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Turchia e Grecia alle 06:31.

Secondo i dati del Centro Euro-Mediterraneo, si è trattato di un evento magnitudo 5.5, con epicentro a 46 km sud-sudest da Kefalos, la città più occidentale dell’isola greca di Kos, e 184 km sud-sudovest da Aydın, in Turchia.

Il terremoto si è verificato in mare, tra le isole del Dodecaneso, ad una profondità di circa 10 km.

Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.