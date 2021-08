Meteo, violento tornado in Russia: distruzione ad Andreapol, ci sono morti e feriti – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte tornado ha colpito la città di Andreapol, nella regione di Tvar, nella Russia centrale. Ieri, lunedì 2 agosto, un tornado di intensità EF2-EF3 ha seminato danni in città, dopo aver infuriato per diversi minuti. Come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo, i venti hanno divelto i tetti delle case e abbattuto alberi. Si registrano anche due vittime e numerosi feriti.