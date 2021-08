Meteo, grosso tornado semina danni in Istria: i venti fanno strage di alberi e piegano un traliccio in Croazia – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una supercella nell’Istria centrale, in Croazia, ha generato un tornado di intensità F1. Fortunatamente il tornado ha attraversato un’area disabitata e boscosa, evitando tutti gli insediamenti lungo il suo percorso. Per questo non ci sono stati feriti o vittime. Lungo il suo percorso, il vortice ha abbattuto numerosi alberi, spesso querce centenarie, e seminato danni. Le immagini della gallery scorrevole in alto mostrano che un traliccio dell’elettricità è stato piegato dalla forza dei venti.

L’area più colpita è quella intorno alla località di Anžići. Il tornado ha lasciato una scia del suo passaggio lunga circa 500 metri.

Un tornado di intensità F1 sulla scala Fujita può avere venti compresi tra 117 e 180km/h. Nel caso in cui colpisse un insediamento, provocherebbe danni ai tetti, la caduta di alberi e notevoli danni materiali. Fortunatamente in questo caso, il vortice si è spostato su una zona non abitata.

Nei video seguenti, alcune immagini del tornado in Istria.