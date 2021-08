Maltempo, tromba d’aria semina il panico nel Salento: pioggia di ombrelloni provoca feriti a Porto Cesareo

MeteoWeb

Una domenica pomeriggio in spiaggia è stata improvvisamente interrotta da momenti di paura per i bagnanti di Porto Cesareo (Lecce), nel Salento. In un tratto del litorale di Torre Lapillo, infatti, una improvvisa tromba d’aria si è abbattuta su una lingua di spiaggia libera tra i lidi Orange Sun e Bahia del Sol. Alle 16.40, il vortice di aria ha attraversato in perpendicolare la spiaggia, scaraventando in aria una serie di ombrelloni che poi sono ricaduti sui bagnanti. Qualcuno e’ rimasto ferito, per fortuna in maniera lieve, dalla caduta degli oggetti alzatisi in volo. Una grossa bancarella di prodotti per il mare e’ stata catapultata in acqua a diversi metri di distanza dalla costa e un bagnante e’ stato travolto.

La tromba d’aria ha continuato il suo percorso in acqua ad alta velocita’, senza investire i bagnanti. Il fenomeno improvviso ha gettato nel panico centinaia di bagnanti. Si sta verificando se vi siano feriti e danni su tutto il tracciato interessato.