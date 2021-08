Troppi casi di trombosi e problemi di coagulazione con il vaccino Astrazeneca, AIFA: “Seconda dose m-RNA anche per gli over 60”

Tuttavia, analogamente a quanto già deciso per i soggetti di età <60 anni, applicando il principio di massima precauzione, l’Agenzia specifica che, nei soggetti che abbiano presentato reazioni avverse gravi di tipo trombotico o comunque a carico della sfera coagulativa dopo somministrazione di Vaxzevria, si può procedere al richiamo con un vaccino a m-RNA.

Per le altre casistiche di ADR, si ritiene che, in assenza di dati derivanti da studi ad hoc, non sia possibile esprimere raccomandazioni di carattere generale che prescindano dall’esame delle specifiche ADR e dalla valutazione clinica dei singoli casi, conclude la nota di AIFA.

In sostanza, gli over 60 che hanno avuto reazioni avverse gravi dopo la prima dose di Astrazeneca possono scegliere un vaccino a mRNA per la seconda, ma l’AIFA non fornisce indicazioni in merito che possano valere per tutti: ogni decisione dovrà essere presa da caso a caso.