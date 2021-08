Un “drago” enorme volava nei cieli d’Australia 100 milioni di anni fa: scoperto un fossile di Thapunngaka shawi

MeteoWeb

Paleontologi in Australia hanno annunciato di avere scoperto i resti scheletrici fossilizzati di una nuova specie di rettile volante vissuta tra 113 e 100 milioni di anni fa (periodo Cretaceo), con un’apertura alare stimata di 7 metri.

Gli pterosauri sono rettili (non dinosauri, come erroneamente spesso indicati) vissuti tra 210 e 65 milioni di anni fa. Alcuni di questi, come gli azhdarchidae giganti, erano i più grandi animali volanti di tutti i tempi, con un’apertura alare superiore a 9 metri e un’altezza in piedi paragonabile alle giraffe moderne.

I fossili di pterosauro in Australia sono eccezionalmente rari e comprendono ossa frammentarie e prevalentemente isolate del Cretaceo, provenienti da Queensland, Nuovo Galles del Sud, Victoria e Australia occidentale.

Dalla scoperta dei primi fossili di pterosauro australiano quasi quattro decenni fa, sono stati descritti meno di 20 esemplari. A partire da questi, è stato assegnato un nome solo tre specie: Mythunga camara, Aussiedraco molnari e Ferrodraco lentoni. Provengono dalle rocce del Cretaceo medio del Rolling Downs Group, parte del bacino di Eromanga nel Queensland.

“Il nuovo pterosauro, che abbiamo chiamato Thapunngaka shawi, potrebbe essere stato una bestia temibile, con una bocca a forma di lancia e un’apertura alare di circa 7 metri,” ha affermato Tim Richards, dell’Università del Queensland. “È la cosa più vicina che abbiamo a un drago nella vita reale“, “essenzialmente era solo un teschio con un lungo collo, attaccato a un paio di lunghe ali“. “Potrebbe essere stato brutale, in grado di proiettare una grande ombra su un piccolo dinosauro tremante che non l’avrebbe sentito finché non fosse stato troppo tardi“.

Il nome “Thapunngaka” onora il popolo della Nazione Wanamara, i tradizionali custodi della terra dove è stato trovato il fossile, mentre “shawi” onora lo scopritore del fossile. Il nome del genere, Thapunngaka, incorpora thapun e ngaka, le parole Wanamara per “lancia” e “bocca”. Il nome della specie, shawi, onora lo scopritore del fossile Len Shaw, quindi il nome significa “bocca a lancia di Shaw”.

La mandibola parziale di Thapunngaka shawi è stata trovata da Len Shaw nel giugno 2011 in un sito noto come “stagno d’acqua” vicino a Richmond, nel Queensland nord-occidentale, in Australia.

Thapunngaka shawi appartiene a un gruppo di pterosauri crestati conosciuti come Anhangueridae.

“Ciò che ha colpito particolarmente di questa nuova specie di anhanguerian è stata la dimensione massiccia della cresta ossea sulla mascella inferiore, che presumibilmente aveva anche sulla mascella superiore,” ha affermato Steve Salisbury, dell’Università del Queensland. “Queste creste probabilmente avevano un ruolo nelle dinamiche di volo di queste creature e si spera che future ricerche forniscano risposte più definitive“.

“È abbastanza sorprendente che esistano fossili di questi animali,” ha rilevato Richards. “Per gli standard mondiali, il record di pterosauri australiani è scarso, ma la scoperta di Thapunngaka shawi contribuisce notevolmente alla nostra comprensione della diversità degli pterosauri australiani“. “È solo la terza specie di pterosauro anhanguerian conosciuto in Australia, con tutte e tre le specie provenienti dal Queensland occidentale“.

La scoperta è descritta in un articolo pubblicato sul Journal of Vertebrate Paleontology.