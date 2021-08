Un orso difende una carcassa da un lupo: lo spettacolare VIDEO dai boschi dell’Abruzzo

MeteoWeb

Da anni, Raffaele Imondi riprende lupi ed orsi, con passione ed etica, ma una delle scene che ha ripreso ha davvero dello spettacolare. Nel video realizzato da Imondi e che trovate in fondo all’articolo, si vedono un orso e un lupo nei boschi dell’Abruzzo. Si tratta di animali già difficili da avvistare singolarmente, a maggior ragione insieme e mentre interagiscono tra loro.

In particolare, l’orso è impegnato a nutrirsi di una carcassa, quando arriva un lupo. Per entrambi, la carcassa è un’importante fonte di cibo. Per questo, l’orso la difende per impedire che gli venga portata via. Ma quando l’orso sembra distrarsi per un attimo, il lupo ne approfitta. Appena il grosso animale si rende conto di ciò che sta accadendo, si mette all’inseguimento del lupo, che non può far altro che rinunciare alla carcassa.

Di seguito, le eccezionali immagini.