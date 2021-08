L’uragano Ida continua a rafforzarsi, ora ha venti di 241km/h: il landfall potrebbe avvenire al limite della categoria 5 con venti di 250km/h

MeteoWeb

L’uragano Ida si è rapidamente intensificato oggi, diventando un pericoloso uragano di categoria 4 mentre si avvicina sempre di più alla Louisiana. Mentre Ida si spostava sulle calde acque del Golfo del Messico settentrionale, i suoi venti massimi sono aumentati di 72km/h fino a 230km/h in 5 ore. Ida ha quasi raddoppiato la sua intensità, passando da una tempesta con venti a 135km/h ad un mostro con venti di 241km/h in appena 24 ore, in quella che in meteorologia è definita “intensificazione esplosiva”.

Il landfall è atteso nel primo pomeriggio (ora locale) nello stesso giorno in cui l’uragano Katrina ha devastato Louisiana e Mississippi 16 anni fa. Il Centro Nazionale Uragani (NHC) prevede che Ida tocchi terra con venti a 250km/h, ad appena 2km/h dalla soglia di uragano di categoria 5. Solo 4 uragani di categoria 5 hanno compiuto il landfall negli Stati Uniti: Michael nel 2018, Andrew nel 1992, Camille nel 1969 e il Labor Day Hurricane nel 1935.

L’uragano non ha ancora toccato terra ma sta già scaricando piogge e forti venti: è una New Orleans spettrale nel giorno del 16° anniversario di Katrina. “Siamo preparati per gli impatti dell’uragano Ida. Tutti i voli previsti per oggi – annuncia l’aeroporto di New Orleans – sono stati cancellati. Il personale sta monitorando in loco le strutture e si occuperà di eventuali danni durante l’uragano in modo che le compagnie aeree possano riprendere i voli una volta che sarà sicuro farlo“. Venti di intensità di uragano hanno iniziato a colpire Grand Isle nella mattina di oggi. Prima che la fornitura di energia elettrica si interrompesse sull’isola barriera, un webcam sul fronte mare ha mostrato il livello dell’oceano in costante crescita e alberi piegati dal vento. Venti di 161km/h sono attesi ad Houma, città di 33.000 persone. Più di 65.000 persone sono già senza energia elettrica in Louisiana.

Il Presidente Joe Biden ha approvato le dichiarazioni dello stato di emergenza per Louisiana e Mississippi prima dell’arrivo del violento uragano.

Il 29 agosto 2005, Katrina, uragano di categoria 3, ha ucciso 1.800 persone, dopo aver distrutto i sistemi degli argini e causato alluvioni catastrofiche a New Orleans e aver demolito le case sul fronte mare in Mississippi. I venti di intensità di uragano di Ida si estendevano per circa 64km dall’occhio della tempesta (circa la metà delle dimensioni di Katrina). Le autorità hanno sottolineato che i sistemi di argini e scarico che proteggono la città sono stati molto migliorati dai tempi di Katrina ma hanno avvisato che sono ancora possibili inondazioni, con le previsioni di piogge fino a 610mm in alcune aree.

“Ida sarà più forte di Katrina e per un grande margine. E il peggio della tempesta passerà sopra New Orleans e Baton Rouge”, ha dichiarato Brina McNoldy, ricercatore sugli uragani dell’Università di Miami. Circa 2 milioni di persone vivono a New Orleans, Baton Rouge e dintorni.

Inoltre, l‘NHC ha annunciato che si è formata una nuova tempesta tropicale, Julian, nella parte centrale dell’Oceano Atlantico. Julian ha venti massimi di 85km/h. Secondo gli esperti, non costituisce una minaccia per la terraferma e non è stata diramata nessuna allerta per le zone costiere. Il centro della tempesta si trova circa 1.400 chilometri a sud-sudest di Cape Race, sull’isola di Terranova. È atteso che la tempesta si dissipi domani, lunedì 30 agosto.