Urina, feci e sudore saranno i nutrienti del futuro per migliorare agricoltura ed economia mondiale: la ricerca

La futura connessione tra rifiuti umani, tecnologia igienico-sanitaria e agricoltura sostenibile sta diventando sempre più evidente. Secondo una ricerca diretta dal professore di ingegneria civile e ambientale Jeremy Guest dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign, i paesi potrebbero avvicinarsi all’utilizzo dei rifiuti umani come fertilizzante, chiudendo il cerchio verso economie più circolari e sostenibili.

Un nuovo studio caratterizza la distribuzione spaziale dei nutrienti derivati ​​dall’urina umana – azoto, fosforo e potassio – e la domanda di fertilizzanti agricoli per definire le tipologie di localizzazione della domanda e dell’offerta, la loro prevalenza in tutto il mondo e le implicazioni per il recupero delle risorse. I risultati sono pubblicati sulla rivista Environmental Science and Technology. “La quantità totale di azoto, fosforo e potassio rimane in gran parte costante nei nostri corpi, una volta che smettiamo di crescere“, ha detto Guest, che funge anche da direttore associato per la ricerca presso l’Istituto per la sostenibilità, l’energia e l’ambiente degli Stati Uniti. “Tutto ciò che entra attraverso il cibo e le bevande deve uscire nelle nostre urine, feci e sudore. Sapendo questo, possiamo stimare la quantità di ciascuno di questi nutrienti nei rifiuti corporei di una popolazione se conosciamo la loro dieta”.

Precedenti studi di Guest e altri hanno valutato il potenziale di recupero dei nutrienti dai rifiuti umani in tutto il mondo e hanno identificato luoghi con un’eccedenza di nutrienti derivati ​​dai rifiuti umani rispetto alla domanda locale di fertilizzanti agricoli. “Il nuovo studio è il primo a descrivere le relazioni tra domanda e offerta di nutrienti derivate dai rifiuti umani utilizzando un’unica equazione matematica”, ha affermato Guest. “La qualità delle infrastrutture igienico-sanitarie varia notevolmente in tutto il mondo, così come le diete delle persone e la disponibilità di terreni adatti all’agricoltura. Avere i mezzi per caratterizzare e confrontare quantitativamente il potenziale di recupero dei nutrienti di un luogo può fare molto per informare meglio i decisori quando si tratta di future politiche igienico-sanitarie e agricole”.

Il team ha eseguito analisi numeriche e geografiche approfondite di dati dietetici, demografici, sanitari e agricoli provenienti da 107 paesi per realizzare questa caratterizzazione quantitativa su scala globale. L’indagine ha rivelato tre distinte tipologie di domanda e offerta: paesi con una domanda e offerta co-localizzata; paesi con domanda-offerta dislocata; e paesi con diverse prossimità della domanda e dell’offerta. Gli Stati Uniti e l’Australia, ad esempio, rientrano nella tipologia dislocata della domanda e dell’offerta. Hanno un’agricoltura intensiva in aree lontane dalle grandi città, quindi l’apporto di nutrienti derivato dai rifiuti umani è lontano da dove è necessario, ha detto Guest. Anche con infrastrutture sanitarie avanzate in atto, ciò significa che i nutrienti dovrebbero essere trasportati su grandi distanze, come fluidi pesanti o convertiti in prodotti cristallini concentrati. Dal punto di vista economico, ha affermato Guest, avrebbe senso lavorare con un prodotto concentrato per implementare un fertilizzante derivato dai rifiuti umani in questi paesi.

Lo studio riporta che in paesi con tipologie di domanda e offerta co-localizzate come India, Nigeria e Uganda, le popolazioni umane sono più sostanzialmente in prossimità delle aree agricole, rendendo possibile il riutilizzo locale. In molte comunità con domanda e offerta co-localizzate, tuttavia, è necessario migliorare le infrastrutture igienico-sanitarie. Guest ha affermato che l’implementazione di un programma di fertilizzanti derivati ​​dai rifiuti umani potrebbe essere estremamente vantaggioso per l’igiene e l’agricoltura in questi luoghi.

Paesi come Brasile, Messico, Cina e Russia mostrano un continuum dalla co-locazione alla dislocazione della domanda e dell’offerta di nutrienti. Lo studio riporta che i responsabili delle politiche dovrebbero avvicinarsi all’uso dei nutrienti derivati ​​dai rifiuti umani con strategie più regionalizzate e una serie di approcci locali di riutilizzo e trasporto. “I paesi a reddito più elevato in questo gruppo possono avere l’infrastruttura e il supporto economico per varie tecnologie, ma quelli con risorse finanziarie limitate richiederebbero la priorità della tecnologia di recupero delle risorse in alcune aree“, ha affermato Guest.

Il team è rimasto sorpreso nello scoprire che le tipologie corrispondevano strettamente all’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite . “I paesi con un punteggio HDI più alto come gli Stati Uniti, l’Europa occidentale e l’Australia tendono a cadere nella tipologia di domanda-offerta dislocata e i paesi con punteggio HDI più basso tendono ad adattarsi alla tipologia di domanda-offerta co-localizzata. Ovviamente ci sono delle eccezioni, ma non ci aspettavamo di trovare una correlazione così forte”, ha detto l’esperto.

Il team spera che questa ricerca aiuti a chiarire le caratteristiche economiche, igienico-sanitarie e agricole salienti dei paesi di tutto il mondo in modo che i decisori possano dare la priorità agli investimenti, alle politiche e alle tecnologie che faranno avanzare gli obiettivi per un’economia circolare e la fornitura di servizi igienico-sanitari a tutti, ha spiegato Guest.