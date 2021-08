USA in allerta per la tempesta Henri: potrebbe diventare il 1° uragano a colpire il New England in 30 anni, allarme anche a New York

MeteoWeb

E’ allerta nel Nord-Est degli Stati Uniti, inclusa New York City, per l’avvicinarsi della tempesta tropicale Henri, che potrebbe diventare il 1° uragano in 30 anni a colpire la costa del New England.

Henri potrebbe generare inondazioni e forti venti che potrebbero causare gravi danni, secondo il servizio meteo statunitense.

La tempesta, ha riportato il National Hurricane Center, “dovrebbe effettuare il landfall nel sud del New England alla fine di domenica,” ma le prime avvisaglie dovrebbero iniziare a registrarsi già nelle prossime ore. “Se Henri dovesse colpire il Sud-Est del New England come uragano questo fine settimana, sarà il 1° uragano ad effettuare il landfall direttamente da Bob nel 1991,” ha spiegato un portavoce NOAA, citato dalla radio pubblica Npr.

A seguito dell’allerta meteo, diversi governatori hanno invitato la popolazione alla cautela. In Massachusetts il governatore Charlie Baker ha invitato “tutti a evitare viaggi non necessari“, in particolare nelle zone costiere: nell’area a rischio, tra sabato e lunedì tutte le spiagge e i parchi saranno chiusi, e la tempesta potrebbe anche causare interruzioni di corrente che interesseranno da 100mila a 300mila residenti, secondo le autorità dello Stato.

L’allerta uragano è stata emessa anche in alcune parti di Long Island, nello Stato di New York, e negli stati del Connecticut e del Rhode Island, ha avvertito il National Weather Service, evidenziando rischi di “onde e correnti pericolose“.

Anche parte della costa vicino a New York City rientra nell’allerta: “E’ la prima volta in quasi 10 anni che un’allerta uragano è stata emessa per parti della nostra regione,” hanno sottolineato i servizi meteorologici di New York City, precisando che l’ultima volta è accaduto per l’uragano Irene, alla fine di agosto 2011.