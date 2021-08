Covid: stretta in 55 Comuni in Sicilia con bassa percentuale di vaccinati, due località in zona arancione

MeteoWeb

In Sicilia, 55 Comuni hanno una bassa percentuale di vaccinati, inferiore al 60%, e con un’incidenza di contagi nei sette giorni (13-19 agosto) superiore a 150 casi per 100 mila abitanti. Per questi centri, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che prevede un tavolo permanente tra Asp e sindaci per raggiungere i target di immunizzati, l’utilizzo di mascherine anche all’aperto e misure di contenimento per gli eventi privati (tampone nelle 48 ore antecedenti). Per i comuni di Barrafranca e Niscemi, su proposta delle Asp, e’ stata disposta la zona arancione.

“Avevo annunciato un provvedimento regionale che cercasse di mantenere il giusto equilibrio tra gli obiettivi di tutela della salute pubblica e il diritto delle attivita’ economiche a operare in sicurezza e con questa ordinanza mettiamo in campo uno strumento in piu’ con uomini e mezzi a disposizione di un numero importante di Comuni, coinvolgendo i sindaci anche nel loro ruolo di autorita’ sanitarie locali. Si tratta di misure sofferte ma ragionate“, spiega il governatore Musumeci. Il modello, che inizia con 55 comuni, secondo il presidente “potra’ essere adottato anche in altri casi. Oltre tre milioni di siciliani hanno fatto il vaccino. Ma non basta. Quanto sarebbe ingiusto far pagare a tutti il duro prezzo di chi non vuole vaccinarsi – conclude il governatore -. Per noi non e’ solo una priorita’ sanitaria, perche’, come dice il presidente di Confindustria, tutelare la salute significa tutelare il lavoro”.

“Le misure – osserva l’assessore regionale della Salute Ruggero Razza – sono una grande opportunita’ per i comuni individuati perche’ consentiranno, nel rapporto di leale collaborazione con i sindaci, di moltiplicare gli sforzi per la vaccinazione. E’ un modello che puo’ essere rafforzato anche in altri centri con una minore percentuale di contagio, ma con un numero di cittadini immuni non ancora adeguato ai target nazionali“.

Ecco i comuni interessati dal provvedimento: Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa. In provincia di Caltanissetta: Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi (zona arancione), Riesi, Aci Castello, Castel di Iudica, Fiumefreddo di Sicilia, Grammichele, Gravina di Catania, Mascalucia, Mazzarrone, Motta Sant’Anastasia, Palagonia, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Valverde, Viagrande, Barrafranca (zona arancione), Piazza Armerina, Pietraperzia, Pace del Mela, Rodi’ Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Villafranca Tirrena, Capaci, Cinisi, Terrasini. Nel Ragusano: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Vittoria, Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Pantelleria.