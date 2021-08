Valsavarenche in festa per il 99° compleanno del Parco Nazionale Gran Paradiso

MeteoWeb

L’emozione del centenario ormai imminente si sente già vibrare nell’aria fine e frizzante delle vallate e delle cime del Parco Nazionale del Gran Paradiso. E per festeggiare l’ultimo compleanno prima delle 100 candeline, il Parco Nazionale del Gran Paradiso invita alle celebrazioni anche il suo gemello, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che festeggerà lo stesso storico traguardo nel 2022.

Delle 5 valli che compongono il Parco, sarà la Valsavarenche ad avere l’onore di ospitare due giornate di festa (27-28 agosto), perché questa valle, tra tutte, è l’unica interamente compresa nell’area protetta: un simbolo di natura intatta, di biodiversità, di luogo di ricerca. Il programma inizia dal venerdì sera con uno spettacolo teatrale e musicale appositamente ideato per l’occasione; il sabato mattina due escursioni tematiche porteranno i partecipanti alla scoperta delle azioni di tutela, in particolare dello stambecco – animale simbolo del PNGP per la cui salvaguardia è nato il Parco stesso, e della marmotta, con la sua complessa socialità. Le mete saranno i centri di ricerca di Levionaz e Orvieille, quest’ultima di particolare importanza essendo una delle ex-Case reali di Caccia del Re Vittorio Emanuele II.

Ma il cuore della manifestazione sarà il sabato pomeriggio alle ore 17 con un momento istituzionale alla presenza del Sindaco del Comune di Valsavaranche e dei rappresentanti dei due Parchi che racconteranno la loro storia più che centenaria. Non mancheranno infine il buffet a base di prodotti a Marchio di Qualità del PNGP, la torta e il brindisi. La sera del sabato concluderà l’evento con due bellissime opportunità, la visita al in notturna al Centro “Acqua e Biodiversità” di Rovenaud e l’osservazione del cielo stellato. Un appuntamento, quello del 27 e del 28 di agosto, che anticipa il lungo calendario di festeggiamenti per il Centenario del PNGP nel prossimo 2022.