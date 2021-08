Vasti incendi devastano la Jacuzia: milioni di ettari in fumo ed emissioni record – VIDEO

MeteoWeb

Le diverse decine di incendi che stanno bruciando in Jacuzia, regione della Siberia, in Russia, hanno già prodotto una quantità record di emissioni di anidride carbonica, secondo il sistema di monitoraggio Copernicus. Gli ambientalisti temono che gli incendi possano sciogliere il permafrost e le torbiere siberiane, rilasciando del carbonio a lungo conservato nella tundra ghiacciata.

Finora, gli incendi di quest’anno hanno interessato oltre 4,2 milioni di ettari in Jacuzia, generando enormi pennacchi di fumo a migliaia di chilometri di distanza fino al Polo Nord, come dimostra l’immagine satellitare seguente. Da giugno, le emissioni totali di CO₂ equivalente è di oltre 505 megatonnellate, secondo le stime dell’Atmosphere Monitoring Service (CAM) di Copernicus. Questo valore supera già il totale di 450 megatonnellate per l’intera stagione dello scorso anno, afferma Mark Parrington, scienziato al CAM.

Gli incendi hanno minacciato una decina di villaggi, spingendo le autorità a evacuare parte degli abitanti, mentre i forti venti hanno incrementato la velocità di diffusione delle fiamme. Sono stati dispiegati circa 90mila Vigili del Fuoco e operatori d’emergenza per combattere i roghi (vedi video in fondo all’articolo):

La Jacuzia, nella Siberia nordorientale, è la più grande regione della Russia, conosciuta per la sua tundra e per i suoi rigidissimi inverni. Se fosse indipendente, sarebbe l’8° Paese più grande del mondo.