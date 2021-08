Vasti incendi nel Sud della Francia, il bilancio in Costa Azzurra si aggrava: 2 morti e 27 feriti, distrutti 7mila ettari di foresta [FOTO]

MeteoWeb

Si è aggravato il bilancio degli incendi che divampano, fuori controllo, nelle foreste della regione costiera a Sud della Francia: sono stati confermati 2 morti e 27 feriti.

La procura locale ha precisato che le vittime sono state ritrovate in una casa incendiata vicino a Grimaud. Tra i feriti ci sono anche 5 vigili del fuoco, curati per inalazione di fumo o ustioni non gravi.

Oltre 1.100 pompieri stanno lottando contro le fiamme, alimentate da siccità e vento forte, e migliaia di turisti e abitanti sono stati evacuati.

Gli incendi sono scoppiati lunedì a circa 40 km da Saint-Tropez, e da allora hanno percorso 7mila ettari di foresta.

Si tratta del più grande incendio estivo registrato quest’anno in Francia. Il fuoco si è propagato in due altre regioni meridionali: nell’Aude sono stati segnalati in tutto tre focolai diversi che hanno distrutto 90 ettari di vegetazione, mentre nella regione del Vaucluse, in particolare nella zona vinicola di Beaumes-de-Venise, le fiamme hanno bruciato 240 ettari di ulivi e viti, ad Ovest del villaggio di Barroux, costringendo decine di persone a lasciare le proprie case.