Vasto incendio nel Pistoiese: bruciate alcune auto, le fiamme minacciano abitazioni e capannoni industriali a Quarrata

Un incendio è in corso in località il Colle, nel comune di Quarrata, nel Pistoiese. Le fiamme sono partite in prossimità di una scuola e stanno interessando un vasto appezzamento costituito da olivi, zone incolte e parzialmente boscate. Bruciate alcune auto. Nelle vicinanze dell’evento ci sono abitazioni e capannoni industriali.

Sul posto sono al lavoro due elicotteri regionali e numerose squadre di volontariato AIB e Vigili del fuoco. Ulteriori squadre sono in arrivo per proteggere le abitazioni. Il forte vento sta rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento.