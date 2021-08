Tragedia in Calabria: ventenne aggredita e uccisa da un branco di cani randagi

MeteoWeb

Tragedia in Calabria. A Satriano, centro della costa ionica Catanzarese, una ventenne e’ morta dopo essere stata attaccata da un branco di cani randagi. La vittima, S. C., era in gita assieme a degli amici nelle vicinanze di un’area picnic in localita’ Monte Fiorino. Da quanto si e’ potuto apprendere, la ragazza si sarebbe allontanata nei boschi dove e’ stata aggredita e uccisa dal branco.

Secondo i primi riscontri, la vittima e’ una giovane residente nella vicina Soverato, nota localita’ turistica, ed e’ figlia di un imprenditore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno assieme ai Vigili del Fuoco.