Meteo, fortissimi venti con raffiche fino a 120km/h in Argentina: tetti divelti, alberi abbattuti e blackout a Río Gallegos – VIDEO

Dal mezzogiorno di oggi, si registrano forti venti nella provincia argentina di Santa Cruz, in particolare nella capitale Río Gallegos con raffiche che hanno raggiunto i 120km/h. Il forte vento ha divelto molti tetti, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo, sollevato lamiere e abbattuto alberi e pali della luce.

Il forte vento è stato responsabile anche di un blackout generalizzato che dalla capitale si è esteso anche ad altre località.

Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso due allerte per forti venti durante tutta l giornata di oggi nell’area.