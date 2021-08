Violenta ondata di maltempo in Molise: grandinata a Petrella Tifernina, numerosi alberi crollati a Campomarino e Montecilfone [FOTO]

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo ha colpito nella notte la costa molisana e le aree interne: forti temporali hanno creato disagi e problemi alla viabilità a causa dei numerosi alberi caduti.

A Petrella Tifernina (Campobasso) una grandinata ha riempito le strade di ghiaccio. A Campomarino (Campobasso) numerose piante hanno invaso le carreggiate. Criticità anche a Montecilfone (Campobasso), nella zona del Sinarca, l’area del bosco Corundoli, Gessaio e Macchie.

“Tanti gli alberi caduti. Ci siamo attivati subito per il ripristino della viabilità e stiamo ancora lavorando. Mi spiace per eventuali disservizi che potranno esserci anche per la raccolta differenziata poiché nel centro raccolta vi sono stati danni. Stiamo lavorando affinché tutto presto torni alla normalità. Nel frattempo chiedo a tutti di prestare massima attenzione,” ha dichiarato il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes.

A seguito dei gravi danni inferti dal maltempo ai vigneti presenti in Basso Molise, l’assessorato regionale all’Agricoltura ha deciso di avviare nell’immediato tutte le verifiche sul territorio interessato. Dopo tale procedura, sarà quindi avanzata presso il Ministero la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità. I danni subiti dalle aziende, soprattutto nella zona di San Martino e Campomarino, sono ingenti.

