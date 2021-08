Whale Shark Day: il Qatar celebra la Giornata Internazionale dello Squalo Balena con un nuovo avvistamento

MeteoWeb

In occasione dell’International Whale Shark Day, che si celebra oggi lunedì 30 agosto, Qatar Tourism ha ripreso una delle più grandi migrazioni al mondo dello squalo balena, specie in via di estinzione, al largo della costa nord-orientale del Qatar. Trovate in allegato alcune immagini di questo emozionante momento.

Questi rari e maestosi animali si ritrovano ogni anno nelle tiepide acque del Golfo in banchi fino a 100 esemplari (avvistati più volte in passato) e sono riconosciuti come uno degli animali nazionali del Paese. Lunghi fino a 18 metri e capaci di raggiungere le 30 tonnellate di peso, si nutrono soprattutto di uova di tonno, specie molto diffusa in queste acque.

Lo squalo balena è oggi una specie a forte rischio estinzione e l’International Whale Shark Day, che anche il Qatar celebra con entusiasmo avendo la fortuna di ospitare molti esemplari ogni anno, è una giornata nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli che questa specie corre e per promuovere buone pratiche per la sua conservazione (e in generale per quella di tutte le specie marine a rischio).