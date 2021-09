Un 15enne si presenta al Pronto Soccorso con un cavo USB nel pene, voleva misurarlo

MeteoWeb

Un adolescente del Regno Unito ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza dopo un banale tentativo di misurare la sua virilità: ha inserito un cavo USB nell’uretra.

Il fiasco fallico del 15enne è stato descritto sulla rivista medica Urology Case Reports.

L’esperimento sessuale si è ritorto contro il ragazzo quando il cavo si è incastrato nello scroto del curioso adolescente come un catetere elettronico. Nonostante i tentativi di estrarlo da solo, il cavo USB si è aggrovigliato terribilmente e la famiglia del ragazzo lo ha portato in ospedale dopo che ha iniziato a urinare sangue. Dopo che i tentativi iniziali di rimuovere il filo sono falliti, l’adolescente è stato trasferito all’University College Hospital di Londra per vedere se era possibile districarlo.

I successivi raggi X hanno rivelato un groviglio di cavo USB all’interno dell’adolescente, che ha reso necessario praticare un’incisione nella regione tra i genitali e l’ano per rimuoverlo: i chirurghi hanno tirato prima l’estremità arrotolata attraverso il foro, tagliandola dal resto del filo, per poi rimuovere i pezzi rimanenti.

Per fortuna, il ragazzo si è ripreso senza incidenti ed è stato dimesso dall’ospedale il giorno seguente. Tuttavia, ha dovuto sottoporsi a una scansione di follow-up due settimane dopo e sarà necessario un monitoraggio in futuro.

Non è chiaro il motivo per cui qualcuno dovrebbe impegnarsi in questo tipo di metodo invasivo di misurazione del membro, ma secondo gli esperti spesso deriva da “curiosità sessuale, pratica sessuale dopo ubriachezza e disturbi mentali come disturbi di personalità borderline, schizoaffettivi e bipolari“, come riporta lo studio, che ha osservato che “il paziente era un adolescente sano e in buona salute senza precedenti di disturbi di salute mentale“.