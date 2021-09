Addio alle password, svolta con il sistema Authenticator di Microsoft

MeteoWeb

Addio alle password grazie al sistema Authenticator di Microsoft: in risposta ai numerosi tentativi di violazione, 579 ogni secondo, il colosso rende disponibile per tutti il sistema lanciato lo scorso marzo solo per i clienti aziendali.

Una volta attivata la nuova opzione si riceve un messaggio di testo sul numero di cellulare registrato o sull’indirizzo email, per validare un nuovo login.

E’ possibile passare al nuovo livello di sicurezza installando l’app Authenticator, per iOS e Android, e collegare il proprio account Microsoft, poi, selezionare l’opzione “passwordless account”.

L’avviso “password removed” conferma il passaggio al nuovo metodo.

Attivando Microsoft Authenticator si cancellano in automatico le password salvate sul profilo Microsoft, e quindi non sarà più necessario inserirle per accedere agli account da nuovi dispositivi.

Secondo le ultime ricerche dei Microsoft Labs, si verificano in media 579 attacchi alle password collegate agli account Microsoft ogni secondo, pari a 18 miliardi all’anno.