Maltempo, altro forte temporale provoca allagamenti a Cagliari: allerta meteo prorogata in Sardegna

MeteoWeb

Forti temporali continuano a colpire la Sardegna, a causa del peggioramento iniziato nella serata di ieri per l’arrivo di un ciclone sull’isola. Già nella notte, le forti piogge avevano provocato allagamenti nel Cagliaritano. Dopo una mattinata di tregua, nel pomeriggio, altre forti piogge hanno colpito Cagliari, che al momento registra accumuli pluviometri di 30mm. Nel capoluogo, le strade del centro sono allagate in viale Bonaria e viale Diaz.

Sull’isola, si registrano: 79mm a Monte Petrosu, 70mm a Castiadas, 54mm a Villaputzu, 52mm a Olbia, 51mm a Sanluri, 48mm a Sassari, 45mm a Pula, 42mm a Baunei e Badesi.

La pioggia continua a cadere e la Protezione Civile regionale ha esteso fino alla mezzanotte di domani l’allerta gialla per rischio idrogeologico: per stasera e domani si attendono ancora forti piogge e temporali sull’Isola, in particolare nelle zone meridionali e orientali.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: