Allerta Meteo a Firenze: domani temporali forti e rischio idrogeologico su tutta la Città Metropolitana

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domenica 26 settembre il rischio idrogeologico, su tutto il territorio della Città Metropolitana, e locali temporali forti, in particolare nel corso del pomeriggio. Si consiglia a tutti i cittadini che svolgono attività aperto a prestare particolare attenzione, in particolare durante il manifestarsi degli eventi più intensi i quali possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.