Allerta Meteo a Genova: il Coc mette in atto il piano di emergenza, controllo e monitoraggio dei rivi

Il Centro Operativo Comunale di Genova si e’ riunito questo pomeriggio e sulla base della dichiarazione di stato di allerta per temporali gialla dalle 4 alle 5.59, Arancione dalle 6 alle 14.59 e nuovamente gialla dalle 15 alle 17.59 di domani 26 settembre sul territorio del Comune di Genova, diramato dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. E’ stato istituito il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio dei rivi comunali.

In allerta arancione sono previste 26 pattuglie della Polizia Locale e 16 squadre di volontari di Protezione Civile, in costante collegamento con la sala operativa della Protezione Civile comunale che sara’ aperta per tutta la durata dell’allerta, gialla e arancione. Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l’allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza.

In ragione dell’evoluzione dell’evento meteorologico in corso, il Coc potra’ assumere – grazie all’attivita’ di costante monitoraggio sul campo – ulteriori decisioni specifiche, anche su specifiche aree municipali, volte a preservare la pubblica incolumita’. Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione. Aster mettera’ a disposizione 2 squadre di pronto intervento per tutta la durata dell’allerta. Quattro gli autospurghi mobilitati da Amiu, 2 a ponente e 2 a levante. Regolarmente funzionante il servizio di Metropolitana, ma resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sara’ accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta arancione l’uscita obbligatoria sara’ attraverso la stazione ferroviaria. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini e l’ascensore di Quezzi resteranno chiusi. In allerta arancione chiuso il Museo civico di storia naturale “G. Doria”. Sospesa la sfilata delle vetture storiche prevista domattina in corso Italia . Si terranno invece regolarmente la Festa dello Sport al Porto Antico e la Fiera dei Santi Cosma e Damiano in via Sampierdarena. Per tutta la durata dell’allerta arancione, chiusa la galleria Pizzo verso Arenzano.