Allerta Meteo al Sud, in Calabria le maggiori criticità: l’avviso della Protezione Civile

MeteoWeb

“Allerta arancione su settori della Calabria. Allerta gialla su Molise, Basilicata, Puglia e settori di Campania, Calabria e Sicilia“. Così informa la Protezione Civile sul sito istituzionale in relazione al maltempo. Sulle regioni sono previsti rovesci di forte intensità, locali grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento. Le temperature caleranno anche al Sud portando un po’ di fresco dopo la torrida estate appena trascorsa. Ma il caldo non se ne andrà così facilmente – si spiega – già dalla prossima settimana tornerà sul nostro paese l’influsso dell’anticiclone africano che renderà il meteo stabile per diversi giorni dando origine a quella che gli esperti hanno definito “estate settembrina“.