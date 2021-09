Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice arancione per forti temporali e venti di burrasca

MeteoWeb

“Per la giornata di domenica 26 settembre sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi e/o persistenti, in particolare sul settore centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati. Sono possibili, associati ai fenomeni temporaleschi, ruscellamenti sui versanti, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali colate detritiche. Sono attesi venti di burrasca (62-74 km/h) lungo la fascia appenninica centro-occidentale e venti forti con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore durante i temporali più intensi“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “temporali, frane e piene dei corsi minori, piene dei fiumi, vento“, valida “dalle 00:00 del 26 settembre 2021 fino alle 00:00 del 27 settembre 2021“.

“Allerta ARANCIONE per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; allerta GIALLA per piene dei fiumi e frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, per temporali per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN, per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO“.