Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani venti di burrasca e forti temporali su tutta la regione

“Nella giornata di giovedì 16 settembre sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali su tutta la regione, particolarmente intensi e/o persistenti, con possibili effetti e danni associati, sui rilievi di crinale del settore centro-occidentale della regione. Sono possibili, associati ai fenomeni temporaleschi, ruscellamenti sui versanti, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali colate detritiche. Si prevedono inoltre venti di burrasca da sud-ovest (tra 62 e 74 km/h), con rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica“: la protezione civile regionale dell’Emilia–Romagna ha diramato un’allerta meteo per “temporali, frane e piene dei corsi minori, vento“, valida “dalle 00:00 del 16 settembre 2021 fino alle 00:00 del 17 settembre 2021“.

“Allerta arancione per temporali sulle province di PC, PR, RE, MO, BO; allerta gialla per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN“.