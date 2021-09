Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per il 6 Settembre: allerta gialla per temporali in Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Gran parte della prossima settimana all’insegna di correnti settentrionali miti e anche diffusamente instabili, soprattutto per le aree del basso Tirreno e meridionali estreme: la circolazione a tutte le quote, disposta dai quadranti nord-occidentali, sarebbe più favorevole a precipitazioni per queste aree, che in diverse fasi potrebbero essere anche di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un’allerta gialla per la giornata di domani lunedì 6 settembre, per Calabria, Basilicata, Puglia centro–meridionale e Sicilia orientale.

Il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 settembre 2021

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali di Basilicata e Puglia, sulla Calabria e sui settori orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Basilicata e su Puglia centrale, Sicilia centrale, settori alpini centro-occidentali e sul Trentino, con quantitativi cumulati deboli.

nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo.

nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti nord-orientali sui settori ionici della Calabria centro-meridionale.

localmente forti nord-orientali sui settori ionici della Calabria centro-meridionale. Mari: nessun fenomeno significativo.

Il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 7 settembre 2021