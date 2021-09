Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per il 12 Settembre: allerta gialla per temporali in Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia

MeteoWeb

Dopo il violento tornado che ieri sera ha devastato Pantelleria, nella notte forti temporali hanno colpito la Calabria con abbondanti piogge su tutta la fascia jonica regionale.

La bassa pressione responsabile del maltempo ancora in queste ore, potrebbe evolvere in maniera più veloce verso Sudest e comportare un progressivo miglioramento anche al Sud. Resterebbe tuttavia una circolazione settentrionale in grado di apportare ancora locali rovesci o temporali soprattutto sulla Calabria ionica, di più sul Crotonese, localmente sulla Puglia centro-meridionale e in forma molto isolata sull’Est della Sicilia, sui settori interni sardi e su qualche altro rilievo del Sud peninsulare.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un’allerta gialla per domenica 12 settembre, per la Calabria e per gran parte di Basilicata, Puglia e Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 settembre 2021

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, specie al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, Basilicata ionica, Calabria centro-meridionale e ionica settentrionale e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sicilia e Calabria, settori meridionali di Basilicata e Campania, settori interni della Sardegna e sui settori alpini del Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sulle regioni meridionali.

Venti: localmente forti settentrionali su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, con alcune raffiche di burrasca sui settori ionici calabresi.

Mari: molto mossi lo Ionio e, al mattino, lo Stretto di Sicilia, in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 settembre 2021

Precipitazioni: isolate, a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia settentrionale e sui settori alpini del Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.