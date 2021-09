Allerta Meteo in Puglia: codice giallo per piogge e temporali

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Puglia da oggi pomeriggio fino a domani, mercoledì 8 settembre. Previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali della Regione. Lo rende noto la Protezione civile regionale.

Dalle ore 14 di oggi e per le successive 6 ore e’ prevista allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzati su bacini del Lato e del Lenne. Dalle ore 8 di domani e per le successive 12 ore e’ prevista allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato sempre sui bacini del Lato e del Lenne.