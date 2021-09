Allerta Meteo in Sardegna: forti venti e temporali domani, accumuli elevati sul settore orientale

MeteoWeb

E’ estesa fino a domani, in Sardegna, l’allerta meteo gialla per temporali e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di venerdì e per tutta la giornata, avverte la Protezione Civile regionale, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere convettivo, sparse sulla Sardegna occidentale e meridionale, diffuse su quella orientale, con cumulati fino a moderati. Saranno possibili temporali forti isolati o sparsi. I cumulati potranno essere elevati, specie sul settore orientale, ai temporali potranno essere associate forti raffiche di vento.