Allerta Meteo in Spagna: forti piogge e grandinate in arrivo sul gran parte del Paese, primi disagi a Madrid [FOTO]

Allerta meteo in Spagna: il servizio meteorologico nazionale ha previsto l’arrivo di una perturbazione, attesa su gran parte del Paese, che potrebbe portare forti temporali e grandinate, fenomeni accompagnati anche da violente raffiche di vento, con possibilità di allagamenti e altri disagi.

In particolare, AEMET valuta ad alto rischio oggi zone del centro e dell’est del Paese, come la regione di Madrid o l’area costiera orientale tra Valencia e Castellon de la Plana. Esclusa buona parte dell’Andalusia.

Già nelle scorse ore si sono registrati i primi disagi in alcune zone, dopo forti temporali notturni: a Madrid la grande quantità di pioggia caduta in nottata ha provocato allagamenti in alcune zone della città. Disagi anche in Navarra e Castiglia La Mancia.