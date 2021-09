Allerta Meteo in Veneto, temporali forti in Veneto: stato di attenzione nella zona sudoccidentale

MeteoWeb

Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano, nel pomeriggio e nella serata di oggi, cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo schiarite piu’ probabili inizialmente sulle Dolomiti e di sera anche sud-ovest. Si prevedono, inoltre, precipitazioni a partire da ovest, in genere sparse ma a tratti anche piuttosto diffuse, con rovesci e qualche possibile temporale anche in pianura dove non si esclude possano localmente assumere una discreta intensita’ specie a sud-ovest. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilita’ d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilita’ di innesco di colate rapide con particolare riferimento al bacino “Adige-Garda-Monti Lessini” (Verona).

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticita’ idrogeologica – con validita’ dalle 14.00 di oggi fino alla mezzanotte – dichiarando lo stato di Attenzione (allerta gialla) nei bacini “Adige-Garda-Monti Lessini” (Verona), “Po-Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige” (RO-VR), “Basso Brenta -Bacchiglione” (Padova- Vicenza- Verona- Venezia-Treviso). Nella giornata di domani, lunedi’ 27 settembre, e’ previsto tempo variabile con parecchie nubi stratificate all’inizio su pianura e Prealpi, schiarite in giornata e nubi sparse anche di tipo cumuliforme soprattutto sulle zone montane nelle ore pomeridiane. Nelle ore piu’ fredde sono prevedibili foschie e possibili locali nebbie in pianura e nelle valli.