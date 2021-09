Allerta Meteo in Veneto: codice giallo per criticità idrogeologica fino a domani

MeteoWeb

Un impulso perturbato, proveniente dalla Francia, interesserà il Veneto tra la giornata odierna e quella di domani, venerdì 17 settembre. Tuttavia, rispetto a quanto previsto ieri dalle previsioni meteo di Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto), gli ultimi aggiornamenti modellistici indicano la possibilità di un passaggio più lento, con fenomeni che, soprattutto, in pianura potrebbero persistere anche nella mattinata di venerdì. Lo fa sapere la Regione in una nota.

Alla luce delle previsioni meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Veneto, ha confermato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, valido dalle 14 di oggi alle 12 di domani, venerdì 17 settembre.