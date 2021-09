Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile: peggioramento al Centro/Nord, criticità arancione per forti temporali [MAPPE e BOLLETTINI]

MeteoWeb

L’avvicinamento di una perturbazione dall’Europa occidentale avvierà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sul nord-ovest, in estensione al resto del nord e a parte del centro peninsulare.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, sabato 25 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte; dalle prime ore di domani, domenica 26 settembre i fenomeni si estenderanno a Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e, successivamente, anche a Umbria e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, domenica 26 settembre, allerta arancione per rischio temporali su ampi settori dell’Emilia Romagna e della Liguria. Allerta gialla in Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Marche, nonché sui restanti settori di Liguria ed Emilia-Romagna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 25 settembre 2021

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria di Ponente, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione sul Nord-ovest, in locale sensibile aumento sulle regioni centro-meridionali.

Venti: localmente forti sud-orientali lungo le coste di Toscana, Sardegna orientale e meridionale e Sicilia occidentale.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno meridionale settore Ovest.

Il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 settembre 2021

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Emilia e Toscana centro-occidentale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Liguria centro-orientale e Toscana occidentale;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, Marche, Umbria e Lazio settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Piemonte occidentale, Lombardia, Veneto meridionale, restante parte della Pianura emiliano-romagnola, resto della Toscana, Umbria occidentale e Lazio settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori minimi in generale aumento, localmente sensibile su Emilia, Liguria di levante, Toscana e Sardegna; massime in sensibile diminuzione sulla Toscana.

Venti: localmente forti sud-orientali lungo le coste di Toscana, Lazio, Sardegna orientale e Sicilia occidentale, in attenuazione dal pomeriggio/sera.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e i settori occidentali del Tirreno, in attenuazione dal pomeriggio/sera.

Il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 settembre 2021

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Umbria e Lazio centro-settentrionale;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Toscana nord-occidentale e sud-orientale, Appennino emiliano, Romagna, Puglia settentrionale e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulla Sardegna; massime in locale sensibile aumento sulla Toscana, in locale sensibile diminuzione sul resto del Centro.

Venti: tendenti a localmente forti, nord-occidentali su Sardegna e Sicilia, nord-orientali lungo le coste della Toscana meridionale e del Lazio settentrionale.

Mari: localmente molto mossi il Tirreno centrale settore ovest ed il Canale di Sardegna.