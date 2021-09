Allerta Meteo Toscana: domani codice arancione per abbondanti piogge e temporali in tutta la regione

MeteoWeb

Il centro funzionale della regione Toscana ha emesso un’allerta meteo codice arancione a causa di abbondanti piogge e temporali previsti nella giornata di domani in tutta la regione.

L’avviso riguarda, in particolare, il rischio idrogeologico del reticolo idraulico minore e il rischio di forti temporali dalle 7 alla mezzanotte di domani, giovedì 16. Le zone interessate dall’allerta arancione sono quelle a nord della regione: bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, al Serchio costa, alla Versilia, mentre per la zona dei comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio l’allerta è gialla.