Allerta Meteo, violentissima squall-line sta per abbattersi sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria

Dopo il violento tornado che ieri sera ha devastato Pantelleria, nella notte forti temporali hanno colpito la Calabria con abbondanti piogge su tutta la fascia jonica regionale. Le località più colpite dalle precipitazioni hanno visto scaricare al suolo 55mm di pioggia a Serrarossa di Roccabernarda (Crotone), 49mm a Petronà (Catanzaro), 43mm a Bova (Reggio Calabria), e stamattina le condizioni meteorologiche continuano ad essere instabili e perturbate nel corso della mattinata odierna.

E così mentre al Nord Italia continua il bel tempo che sta provocando una grave siccità, al Sud si verificano intense e abbondanti precipitazioni dopo un’estate caldissima. Come possiamo osservare dalla mappa delle fulminazioni a corredo dell’articolo, una pericolosissima ed estesa squall-line temporalesca sta per abbattersi sulla Sicilia tirrenica, estendendosi poi anche alla Calabria. Nel pomeriggio ci attendiamo forti piogge su gran parte del territorio calabro-siculo con possibili alluvioni. Massima attenzione. La protezione civile ha lanciato l’allarme rosso per la Calabria jonica centro/settentrionale. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: