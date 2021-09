Allerta Meteo, è il primo weekend d’autunno al Sud: maltempo anche domani con piogge e temporali

MeteoWeb

Forti piogge e temporali hanno colpito il Sud Italia nella notte e nelle prime ore del mattino. In Sicilia sono caduti 36mm di pioggia a Termini Imerese e Cinisi, 34mm a Bagheria e Castellammare del Golfo, 33mm a Salemi, 31mm a Marsala e Monreale, 30mm a Misilmeri e Carini, 28mm ad Erice, 27mm a Calatafimi, 21mm a Palermo e Trapani. In Calabria spiccano i 28mm di Vibo Valentia e i 23mm di Reggio Calabria. Piogge anche nell’estremità meridionale della Campania, nel Cilento, con 26mm a San Giovanni a Piro, 23mm ad Ascea. Sono le prime piogge autunnali della stagione, accompagnate da un sensibile calo delle temperature. E non è ancora finita: tra stasera e domani altri fenomeni di maltempo colpiranno il Sud, con ulteriori piogge soprattutto in Calabria e nella Sicilia, stavolta anche nei settori orientali e jonici. Oggi pomeriggio il maltempo interesserà anche il Centro Italia in Abruzzo, Molise e nelle zone interne del Lazio.

