Allerta rossa per rischio incendi domani, venerdì 17 settembre, in provincia di Palermo. L’avviso, diffuso dal Dipartimento della Protezione civile regionale, è valido fino alla mezzanotte di domani. Allerta arancione per rischio incendi in tutte le altre province siciliane.

Di seguito, i dettagli del bollettino.