Ancora farina contaminata da ossido di etilene: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un particolare tipo di farina a marchio Molino Rossetto. Si tratta del prodotto “L’Ov – Preparato addensante per prodotto da forno” e in particolare sono soggetti al ritiro i seguenti lotti:

L21 061, scadenza 02/07/2022;

L20 267, scadenza 23/01/2022;

L20 181, scadenza 29/10/2021;

L20 163, scadenza 11/10/2021.

Il prodotto, venduto in astucci contenenti 3 buste da 7,5 grammi, potrebbe contenere ossido di etilene nell’ingrediente farina di semi di carrube. Chi avesse già acquistato uno dei lotti indicati non deve consumare ma riportare al punto vendita per il rimborso, oppure contattare il numero 348 4252768.