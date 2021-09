Antico fossile di aquila scoperto nell’entroterra del Sud Australia: è tra i più antichi del mondo

MeteoWeb

Un fossile di aquila di 25 milioni di anni è stato scoperto nell’entroterra dell’Australia Meridionale. I resti sono stati trovati per la prima volta nel 2016 e sono stati descritti come una specie completamente nuova nella rivista Historical Biology oggi.

Prima di questa scoperta, l’aquila più antica conosciuta in Australia era Pengana robertbolesi di Riversleigh, nel Queensland. Questa nuova specie, soprannominata Archaehierax sylvestris, potrebbe essere più antica di Pengana fino a qualche milione di anni, il che la rende uno dei più antichi fossili di aquile al mondo.

Archaehierax sylvestris era di dimensioni simili al più grande rapace vivente d’Australia, l’aquila dalla coda a cuneo, tuttavia appartiene a un’antica stirpe di aquile senza discendenti diretti tra le specie moderne. Secondo la dottoranda della Flinders University e autrice principale dell’articolo Ellen Mather, Archaehierax sylvestris era perfettamente in sintonia con la vita in un ambiente forestale. “Le ossa rivelano che questa specie aveva ali corte e zampe lunghe per le sue dimensioni, qualcosa che vediamo anche nelle moderne aquile e falchi che abitano nelle foreste chiuse e che tendono anche a essere predatori di imboscate“, afferma Ellen.

“Le dita dei piedi sembrano essere state più distanziate rispetto a qualsiasi altra specie conosciuta, il che potrebbe essere stato quello di aumentare la larghezza del piede per la cattura delle prede”. Si dice che la dieta dell’aquila sia composta da tutto, dai koala ai fenicotteri, che esistevano in Australia prima che i laghi interni si prosciugassero.

Questo particolare fossile è stato scoperto al Lago Pinpa, un ricco sito fossile a sette ore di macchina a nord di Adelaide. Proprio l’anno scorso, nello stesso sito è stata scoperta una nuova specie di scinco strettamente imparentata con la lucertola dalla lingua blu. Ellen dice che trovare un fossile di aquila completo è molto raro. “La ragione di ciò è in gran parte dovuta al loro ruolo di predatori apicali nei loro ambienti, che per funzionare richiedono che ci siano molti meno predatori che prede. Con meno individui, ci sono meno possibilità che un’aquila si fossilizzi quando muore.Le ossa degli uccelli sono anche molto fragili, il che le rende più soggette a rompersi prima che possano essere fossilizzate. Nel nostro caso, questo individuo di Archaehierax sylvestris probabilmente ha visto i suoi resti finire nel lago poco dopo la sua morte, il che ha portato a seppellire e conservare le ossa rimanenti”. In futuro, Ellen vorrebbe ricostruire digitalmente lo scheletro di Archaehierax sylvestris per ottenere maggiori informazioni sull’ecologia dell’uccello. “Spero anche che in futuro potremmo trovare più materiale fossile di Archaehierax dal Lago Pinpa, ma ovviamente, ciò dipende in gran parte dalla fortuna”.