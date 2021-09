Ariane 5: la data di lancio prevista per Webb è il 18 dicembre 2021

MeteoWeb

Di comune accordo, ESA, NASA e Arianespace hanno fissato il 18 dicembre 2021 come data di lancio prevista del volo Ariane 5 VA256. Questo terzo lancio di Ariane 5 del 2021 trasporterà il telescopio spaziale James Webb nello spazio dallo spazioporto europeo nella Guyana francese.

Sono già state approvate o sono già in corso alcune tappe importanti per il programma di lancio di Webb. Tra queste, si annoverano la revisione dell’analisi finale della missione per il suo lancio, la spedizione dei componenti del veicolo di lancio Ariane 5 dall’Europa continentale alla Guyana francese e la spedizione di Webb nella Guyana francese, prevista entro la fine di settembre 2021.

La missione Webb è il frutto di una partnership internazionale tra la NASA, l’ESA e la Canadian Space Agency (CSA). Come parte dell’accordo di collaborazione internazionale, l’ESA fornisce il servizio di lancio del telescopio utilizzando il veicolo Ariane 5. In collaborazione con i partner, l’ESA era incaricata dello sviluppo e della qualificazione degli adattamenti ad Ariane 5 per la missione Webb e della fornitura del servizio di lancio. Oltre a questo, l’ESA è responsabile dello strumento NIRSpec e contribuisce, al 50%, a MIRI; fornisce inoltre personale a supporto delle operazioni della missione.

“ESA è orgogliosa di annunciare il lancio di Webb dallo spazioporto europeo su un razzo Ariane 5 appositamente adattato per questa missione. Siamo a buon punto: nel porto spaziale fervono i preparativi per l’arrivo di questo carico straordinario, e i componenti di Ariane 5 necessari per il lancio sono in dirittura di arrivo. Noi, insieme a tutti gli altri partner di Webb, siamo pienamente impegnati a garantire il successo di questa missione unica nel suo genere”, commenta Daniel Neuenschwander, Direttore del Trasporto Spaziale dell’ESA.

“Abbiamo ora conferma della data attesa con ansia sia dalle migliaia di persone che hanno lavorato per anni al progetto che da milioni di persone in tutto il mondo. Webb e il suo veicolo di lancio Ariane 5 sono pronti, grazie all’eccellente lavoro svolto da tutti i partner coinvolti nella missione. Non vediamo l’ora di assistere ai preparativi finali per il lancio dallo spazioporto europeo”, afferma Günther Hasinger, Direttore di Scienza dell’ESA.

Ariane 5 porterà il telescopio direttamente in un’orbita di trasferimento estremamente precisa verso la sua destinazione, il punto di Lagrange L2. Una volta separatosi da Ariane 5, Webb continuerà in autonomia il suo viaggio di quattro settimane verso L2. L2 è quattro volte più distante della Luna, a 1,5 milioni di km dalla Terra in direzione opposta dal Sole.