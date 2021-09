Artista danese si fa prestare 72 mila euro da un museo e scappa col denaro: ora la sua opera si chiama “Prendi i soldi e scappa”

MeteoWeb

Quando lo staff del Kunsten Museum of Modern Art nel nord della Danimarca ha aperto le scatole dell’artista Jens Haaning la scorsa settimana, si aspettava di vedere dei pezzi con il mezzo milione di corone che gli avevano prestato per le opere d’arte. Invece il museo – che aveva incaricato Haaning di ricreare due dei suoi pezzi più vecchi realizzati con contanti – ha trovato due cornici vuote.

Ora, il museo di Aalborg, in Danimarca, lo accusa di aver violato il loro accordo legale e ha chiesto all’artista di restituire le 534.000 corone, l’equivalente di oltre 72 mila dollari. “Il lavoro è che ho preso i loro soldi“, ha dichiarato Haaning in un’intervista al programma radiofonico danese “P1 Morgen”. Il nuovo nome per l’opera d’arte, infatti, è “Prendi i soldi e scappa“. Il 56enne residente a Copenaghen ha guadagnato popolarità negli anni ’90. È noto per aver usato l’arte come spunto di riflessione su denaro, potere e gruppi emarginati.

Gli ultimi pezzi di Haaning dovevano far parte di una nuova mostra al Kunsten Museum sul mercato del lavoro intitolata “Work It Out“. A partire dal 16 gennaio, la mostra presenta opere nuove ed esistenti di circa 20 artisti e occupa la maggior parte del museo. Il museo ha chiesto ad Haaning di ricreare le sue opere del 2007 e del 2010, che erano rappresentazioni visive del reddito medio annuo per austriaci e danesi, rispettivamente, esponendo la somma in bollette affisse su una tela.

Il museo lo ha pagato 25.000 corone, come ha spiegato lo stesso Haaning a “P1 Morgen”, oltre a farsi carico dei soldi che sarebbero stati necessari per essere inseriti nei due pezzi. Ma l’artista ha deciso di cambiare i suoi piani. “Perché non fare un lavoro che riguarda la mia situazione lavorativa?“, si è detto. Secondo la sua idea le nuove opere d’arte sono una rappresentazione adeguata alla mostra del museo e incoraggia gli altri a riesaminare le loro condizioni lavorative.

Lasse Andersson, il direttore del museo, concorda sul fatto che il lavoro di Haaning sia appropriato per la collezione a livello tematico, ma ha stabilito che la sua decisione di prendere i soldi per se stesso violi il loro accordo legale. “Non è un furto“, ha detto Haaning. “È una violazione del contratto e la violazione del contratto fa parte del lavoro“. Haaning ha tempo fino al 14 gennaio per restituire i fondi, secondo Andersson. Ma il direttore del museo non vuole aspettare. “Jens non dovrebbe avere i soldi perché non fa parte dell’accordo“, ha detto Andersson.

Nonostante la presunta violazione del suo accordo da parte di Haaning, il Kunsten Museum sta ancora esponendo le opere che ha inviato loro la scorsa settimana. “È una riflessione su come lavoriamo tutti, e probabilmente è anche uno spunto sul valore di ciò che crea“, ha detto Andersson al quotidiano danese Jyllands-Posten.