Astronauti cinesi da 3 mesi nello Spazio, conclusa la missione da record

MeteoWeb

Tre astronauti cinesi hanno completato una missione spaziale di 3 mesi, la più lunga mai effettuata dalla Cina.

I tre taikonauti sono stati lanciati in orbita alla fine di giugno, con la navicella spaziale Shenzhou-12. La missione è stata la più lunga mai effettuata nello Spazio da astronauti cinesi, ha confermato l’agenzia Xinhua, senza specificare quando è previsto il rientro sulla Terra. Secondo New China, la navicella si è separata dalla stazione di Tiangong, a cui era stata attraccata per tre mesi, alle 08:56 ora di Pechino (le 00:56 UTC).

Il successo della missione è motivo di prestigio per Pechino, che il primo luglio ha celebrato il centenario del Partito Comunista Cinese (PCC).

La Stazione Spaziale cinese, una volta completata, sarà di dimensioni simili all’ex stazione sovietica Mir, con una durata prevista di almeno dieci anni.