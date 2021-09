Astronomia: alcune stelle sanno invecchiare più lentamente, continuano a produrre energia e rallentano il proprio declino

MeteoWeb

Una nuova importante scoperta dell’Ateneo di Bologna, frutto di uno studio sui processi di invecchiamento degli astri, è stata pubblicata su Nature Astronomy: secondo la ricerca, realizzata confrontando la popolazione di nane bianche in due sistemi stellari gemelli, grazie ad osservazioni ottenute con il telescopio spaziale Hubble, alcune stelle sanno invecchiare più lentamente, continuando a produrre energia e rallentando così il proprio declino.

“La nostra scoperta cambia la definizione stessa di nana bianca così come siamo abituati ad insegnarla agli studenti nei corsi di astrofisica, e apre una nuova prospettiva sui processi che regolano l’invecchiamento delle strutture stellari,” ha commentato Francesco Ferraro.

Professore al dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna, Ferraro è autore della ricerca insieme a un team di studiosi dell’Università di Bologna e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Fino a oggi si era sempre pensato che tutte le nane bianche invecchiassero allo stesso modo, e con la stessa velocità, ma il nuovo studio mostra come alcune stelle rallentino il loro declino, e ciò trattenendo un sottilissimo strato di idrogeno. Questo permette di continuare a produrre energia attraverso reazioni termonucleari, rallentando così il periodo conclusivo dell’esistenza degli astri. Infatti, quando le stelle si avvicinano alla fase finale della loro vita, avviene un processo di rimescolamento che trasporta l’idrogeno presente nel loro strato esterno fin dentro le regioni più interne, dove viene bruciato. Queste stelle arrivano così allo stato di nana bianca senza idrogeno residuo.

In alcune stelle, di massa minore, questo processo però non riesce ad attivarsi. “Trattenendo un un sottilissimo strato di idrogeno, dell’ordine di un decimillesimo della massa del Sole, riescono a produrre ancora un po’ di energia, rallentando così il processo di spegnimento e di raffreddamento, e di conseguenza frenano il loro invecchiamento,” ha spiegato Ferraro.

I risultati ottenuti sono importanti anche rispetto al modo con cui gli astrofisici misurano l’età delle stelle nella nostra galassia. “Sappiamo ora che alcune Nane Bianche possono essere ad invecchiamento lento, per questo l’errore nella determinazione dell’età può essere rilevante: fino ad un miliardo di anni,” ha dichiarato Emanuele Dalessandro, ricercatore Inaf e co-autore dello studio. “I dati che abbiamo ottenuto mostrano che questo orologio va usato con cautela,” ha concluso il ricercatore.