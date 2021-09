Astronomia: sorpresa vicino al buco nero della Via Lattea, scoperti migliaia di ammassi densi di gas e nessuna formazione stellare

MeteoWeb

Gli astronomi che utilizzano l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hanno scoperto migliaia di ammassi densi di gas ma, sorprendentemente, nessuna formazione stellare, in un disco circumnucleare intorno a Sagittarius A*, il buco nero al centro della nostra Via Lattea.

In ogni grande galassia è presente un buco nero supermassiccio centrale, alimentato da gas molecolare. Poiché quest’ultimo è il materiale che alimenta i buchi neri e forma le stelle, il dottor Pei-Ying Hsieh e colleghi volevano scoprire quanto gas è disponibile per formare le stelle e quanto va ad alimentare il buco nero supermassiccio.

“Il disco circumnucleare può essere immaginato come una fabbrica di molti impasti che ruotano attorno al buco nero supermassiccio“, ha affermato il dott. Hsieh, astronomo presso l’Osservatorio congiunto ALMA, l’ESO e l’Istituto di astronomia e astrofisica Academia Sinica. “Se l’impasto è troppo sottile, sarà allungato come spaghetti dal buco nero e così lo nutrirà; se l’impasto è abbastanza denso riesce e diventare ‘pane’, e quindi una stella”.

Gli astronomi hanno utilizzato ALMA per osservare le molecole di monosolfuro di carbonio nel disco circumnucleare intorno a Sagittarius A*.

Il monosolfuro di carbonio è un tracciante di gas denso che rappresenta meglio il disco circumnucleare rispetto al monossido di carbonio. Questo metodo ha fornito un modo migliore per comprendere meglio cosa stava succedendo al suo interno.

I ricercatori hanno scoperto che, mentre era disponibile una quantità significativa di gas per formare le stelle, non c’erano prove chiare della formazione stellare.

I gruppi apparentemente instabili di gas molecolare dovrebbero quindi essere marginalmente stabilizzati da altre forze come i campi magnetici.

“Poiché il segnale polarizzato generato dal campo magnetico dall’emissione di polvere è debole e difficile da misurare, il campo magnetico del disco circumnucleare non è stato ancora sondato su scala aggregata (8.000 AU)“, ha affermato il dott. Hsieh. “Continueremo a esplorare il ruolo dei campi magnetici nella formazione stellare in questa regione“.

I risultati sono stati pubblicati sull’Astrophysical Journal.