Bradipo e koala hanno qualcosa di molto raro in comune

I bradipi vivono nelle foreste tropicali dell’America meridionale e centrale e si muovono così lentamente che le alghe crescono sulla loro pelliccia: ciò può dargli una colorazione verde che li aiuta a nascondersi nella foresta dai predatori.

E’ un grande vantaggio, perché alcuni bradipi si muovono spesso meno di 40 metri al giorno. Sono molto più lenti a terra che sugli alberi, alcuni percorrono appena 4 metri ogni minuto a terra: troppo lenti per superare un giaguaro.

Il motivo per cui i bradipi sono lenti ha molto a che fare con ciò che mangiano.

Contare le dita dei bradipi

I bradipi possono sembrare tutti uguali, ma in realtà ci sono due tipi principali: quelli con due dita e quelli con tre.

I bradipi con due dita sono “onnivori”, mangiano sia piante che animali.

I bradipi con 3 dita sono “folivori“, cioè possono mangiare solo foglie e boccioli di fiori. A differenza della maggior parte degli altri animali che si nutrono di piante, stanno lontani da steli o radici.

Questo tipo di dieta è estremamente raro: solo circa 100 altri tipi di animali che vivono sugli alberi sono folivori e il tenero koala australiano è uno di questi, spiegano in un articolo pubblicato su The Conversation Shelby A. Ryan, dottoranda presso la School of Environmental and Life Sciences, University of Newcastle e Ryan R. Witt, ricercatore post-dottorato e docente onorario, presso il medesimo istituto.

Koala e bradipi hanno molto in comune

Il koala, come il bradipo, ha artigli che sono buoni per arrampicarsi, sono spesso più attivi di notte e masticano solo foglie.

C’è una buona ragione per cui ci sono solo pochissimi folivori nel mondo, come il bradipo tridattilo e il koala.

Le foglie sono molto povere di nutrienti e contengono pochissima energia: ciò significa che il koala e il bradipo hanno scoperto un modo per sopravvivere con pochissima energia.

Uno dei modi principali in cui bradipi e koala mantengono bassa la loro energia è riposando molto e muovendosi poco. I koala riposano molto e dormono parecchio, fino a 20 ore al giorno.

Rispetto ai bradipi, i koala sono molto più attivi ma spesso solo con una breve scarica di energia. I koala si muovono di circa 190 metri ogni giorno, ma alcuni hanno persino percorso fino a 2.500 metri in un giorno.

In effetti, il bradipo tridattilo utilizza la minor quantità di energia rispetto a qualsiasi altro animale che non va in letargo. Quando però i bradipi hanno bisogno di percorrere distanze più lunghe, possono usare le loro lunghe gambe per nuotare, attività che svolgono in modo più veloce.

Koala e bradipi stanno perdendo le loro case

Sfortunatamente, quando gli alberi nelle foreste vengono abbattuti, bradipi e koala devono viaggiare più lontano lungo il terreno per trovare cibo e compagni: ciò espone questi animali rari a pericoli, come gatti e giaguari, o strade trafficate dove potrebbero farsi male.

La perdita delle loro case sugli alberi ha portato a un forte calo del numero di bradipi rimasti nel mondo, in particolare il bradipo pigmeo tridattilo che è “in grave pericolo”: significa che non ci rimane molto tempo per salvarlo dall’estinzione.

I koala corrono un pericolo simile. Poiché in Australia vengono abbattuti molti alberi, gli scienziati pensano che entro il 2050 potrebbero non esserci più koala in libertà nel Nuovo Galles del Sud.