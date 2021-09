Buon compleanno Google! Oggi il motore di ricerca compie 23 anni

MeteoWeb

Oggi il Doodle di Google celebra una data importante, che ha cambiato la storia e la vita di ognuno di noi.

Si dice che un incontro casuale possa cambiare il corso della vita: nel caso di Google, un incontro casuale tra due informatici ha cambiato il corso di Internet e la vita di milioni di persone.

Nel 1997, Sergey Brin, uno studente laureato alla Stanford University, è stato incaricato di mostrare il campus a Larry Page, che all’epoca stava considerando quell’università per la scuola di specializzazione. L’anno successivo, i due co-fondatori di Google hanno costruito insieme un motore di ricerca nei loro dormitori e hanno sviluppato il loro primo prototipo. Nel 1998 è nata ufficialmente Google Inc.

Ogni giorno, ci sono miliardi di ricerche su Google in più di 150 lingue in tutto il mondo, e mentre molto è cambiato dai primi giorni di Google, dal suo primo server ospitato in un armadio costruito con blocchi giocattolo ai suoi server ora ospitati in più di 20 data center in tutto il mondo, la sua missione di rendere le informazioni del mondo accessibili a tutti rimane la stessa.