Callie Rodriguez, la prima donna sulla Luna in un racconto a fumetti della NASA

Si chiama Callie Rodriguez la prima donna sulla Luna protagonista della graphic novel digitale e interattiva realizzata dalla NASA per ispirare la prossima generazione di astronaute. Determinata a realizzare i suoi sogni, Callie affronta l’avventuroso viaggio con l’aiuto del robot Rt, dotato di una personalita’ bizzarra e uno spiccato senso dell’umorismo. Il primo episodio della serie ‘First woman’, intitolato ‘Dream to reality’, racconta il percorso che porta Callie a diventare la prima donna sulla Luna a partire dai suoi sogni d’infanzia.

Callie e’ un personaggio di fantasia, ma ispirato a vere donne astronaute che hanno fatto la storia, come Valentina Tereshkova (la prima donna nello spazio), Mae C. Jemison (la prima donna di colore nello spazio) e Peggy Whitson (la prima donna al comando della Stazione spaziale internazionale).

La storia puo’ essere anche ascoltata sotto forma di podcast oppure vissuta in modo coinvolgente grazie a una app che permette di esplorare gli ambienti del racconto a grandezza naturale e gli oggetti in 3D, oltre a conoscere le tecnologie che aiuteranno Callie e i veri astronauti in carne e ossa a sopravvivere sulla Luna. Ci sono poi video, giochi e sfide per partecipare virtualmente alla missione.