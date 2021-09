Caserta, incendio nella zona industriale tra Teverola e Carinaro: nube nera visibile anche da Napoli

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato in un capannone nella zona industriale tra Teverola e Carinaro, nel Casertano.

Una densa nube nera è visibile a km di distanza, anche da Napoli: numerose le segnalazioni giunte ai vigili dal Corso Vittorio Emanuele e dalla zona collinare.

Le fiamme si sarebbero originate da un capannone in cui vengono trattati pezzi di ricambio per auto, e si sono in seguito estese ad altre attività vicine.

Sul posto i vigili del fuoco.

Non ci sarebbero feriti.

Tommaso Barbato, sindaco di Teverola, ha diffuso un avviso urgente con il quale raccomanda ai cittadini di “tenere chiuse porte e finestre“. Analogo appello arriva anche dall’Amministrazione comunale di Carinaro, che invita la popolazione “a rimanere in casa, chiudere porte e finestre e a non accendere i condizionatori d’aria“.